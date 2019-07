Kahrs: "Große Mehrheit für Beschleunigung des Umzugs." Bildrechte: dpa

Laut Kahrs sind nicht nur die Flüge der Ministerialbeamten zwischen Bonn und Berlin das Problem, sondern auch das schlechte Regieren. "Wer gut regieren will, muss seine Mitarbeiter am Ort haben." Andernfalls seien Austausch und Absprachen nur schwer möglich.



Außerdem gehe es der alten Bundeshauptstadt Bonn mittlerweile so gut, dass es vollständigen Regierungsumzug problemlos verkraften würde, begründete der SPD-Politiker seinen Vorstoß.