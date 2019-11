Der Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) ist die Gemeinnützigkeit als Verein aberkannt worden. Wie die Bundesvorsitzenden Cornelia Kerth und Axel Holz am Freitag mitteilten, ist der entsprechende Bescheid des Berliner Finanzamtes mit Steuernachforderungen in fünfstelliger Höhe verbunden, die noch in diesem Jahr fällig werden. Der Verein sieht sich damit in seiner Existenz bedroht.