Die deutschen Autokonzerne zahlen nun doch mehr Geld in einen Fonds für saubere Luft ein. Wie der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) nach einem Treffen mit den Vorstandschefs von Volkswagen, Daimler und BMW mitteilte, übernehmen die drei Autobauer den für die gesamte Branche vorgesehenen Anteil von 250 Millionen Euro.

Die Bundesregierung hatte 750 Millionen Euro zugesagt , um die Luft in Ballungsgebieten zu verbessern. Mit den ausländischen Anbietern soll dem Verkehrsministerium zufolge weiter über ein Engagement gesprochen werden.

Im Kampf gegen die Stickoxidbelastung in vielen Städten ziehen Union und SPD offenbar weiter Nachrüstungen an älteren Diesel-Autos in Betracht. Das geht aus dem der DPA vorliegenden Zwischenstand der Koalitionsverhandlungen zum Thema Umwelt hervor. Dazu gehörten – "soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar" - auch "technische Verbesserungen von Fahrzeugen im Bestand".