Auch bei den neuen Exportgenehmigungen der Bundesregierung für die Türkei gibt es in diesem Jahr eine deutliche Steigerung. Bis zum 9. Oktober erlaubte die Bundesregierung Rüstungslieferungen im Wert von 28,5 Millionen Euro. Im gesamten Jahr 2018 betrug der Wert der Lieferungen 12,9 Millionen Euro.

"Skrupellose Hochrüstung"

Wegen der türkischen Invasion in Syrien hatte die Bundesregierug am Wochenende angekündigt, keine weiteren Rüstungsexporte in die Türkei zu genehmigen. Die bereits genehmigten Exporte sind davon aber nicht betroffen.

Die Linken-Politikern Sevim Dagdelen nannte die Zahlen zu den Waffenexporten in die Türkei hingegen einen "Offenbarungseid". Sie belegten "in erschreckender Weise die skrupellose Hochrüstung der Türkei", sagte die stellvertretene Chefin der Bundestagsfraktion. Und weiter:

Bildrechte: dpa So entlarvt sich das ganze Gerede von einer restriktiven Rüstungsexportpolitik selbst als großer Schwindel. Sevim Dagdelen, Linke Stellv. Fraktionsvorsitzende im Bundestag

Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigte hingegen die Haltung der Bundesregierung. In einem Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Funke-Mediengruppe sagte er, dass die Türkei mit ihrer Militäroperation das Völkerrecht verletze. Scholz: "Deshalb ist es völlig richtig, dass viele klare Ansagen bei den Rüstungsexporten gemacht haben." Man werde die Lage weiter beobachten und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten.

Kurden stellen Kampf gegen IS ein

Der türkische Angriff auf die von Kurden kontrollierten Gebiete in Nord-Syrien geht derweil unvermindert weiter – mit Konsequenzen über die Region hinaus. So kündigten die kurdischen Streitkräfte und ihre Verbündeten am Mittwochabend an, die Kampfeinsätze gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) vollständig auszusetzen.