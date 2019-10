Die Bundesregierung will als Konsequenz aus dem Anschlag in Halle mit zwei Toten offenbar ein "Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität" beschließen. Das berichtet die "Welt am Sonntag". Geplant ist unter anderem eine Verschärfung des Waffen- und Sprengstoffrechts. Vor der Vergabe eines Waffenscheins soll es demnach eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz geben. Justizministerin Christine Lambrecht sagte der Zeitung: "Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten."