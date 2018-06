Die Debatte über die Flüchtlingspolitik und ob es einen unbeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt geben solle, zerreißt seit Monaten die Partei. Wagenknecht war in ihrer Rede am Sonntag erneut darauf eingegangen. Sie forderte, dass die Linke den Streit sachlich führen müsse und ohne Diffamierungen. Wagenknecht hatte in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass sie es für "weltfremd" halte, dass jeder nach Deutschland kommen und Anspruch auf alle Sozialleistungen haben könne. Sie war daraufhin in der Partei kritisiert worden.