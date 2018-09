Als Ziel von "Aufstehen" nannte Wagenknecht die Bildung einer linken Regierung in Deutschland. Als ihr Motiv nannte sie "eine handfeste Krise der Demokratie" in Deutschland. Ohne Gegengewicht werde "dieses Land in fünf oder zehn Jahren nicht wiederzuerkennen sein". Spätestens die Ereignisse in Chemnitz hätten deutlich gezeigt, dass es dringend einen neuen politischen Aufbruch brauche.