Studie Emotionen entscheiden Wahlen

In Deutschland gibt es viele Wechselwähler und wenig Parteibindung. Das macht das Abstimmungsverhalten der Deutschen kaum noch vorhersehbar. In dieses Bild passt, dass sehr stark auch Emotionen die Wahlentscheidungen bestimmen. Das lässt sich aus der Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung herauslesen. Sabine Pokorny ist die Autorin. Sie sagt: "Wir haben die Leute auch gefragt, ob sie bei ihrer Wahlentscheidung auf ihr Gefühl hören. Das haben über 50 Prozent bejaht."

Zum einen bestimmten die Emotionen natürlich nicht allein die Wahlentscheidung. Zum anderen blicke eine stabile Mehrheit mit Optimismus in die Zukunft. Lammert fügt hinzu: "Mit dieser stabilen Gruppe korrespondiert eben eine kleinere Gruppe mit der genau spiegelbildlich gegenteiligen Einstellung."

So erklärte ein Drittel der Befragten, dass sie für Deutschlands Zukunft eher schwarz sähen. Dabei sind die Pessimisten bei den Wählern von Union, SPD, FDP und Grünen deutlich in der Minderheit. Bei den Linken ist das schon anders. Aber vor allem die Wähler der AfD haben ein deutlich anderes Weltbild.

Die Autorin der Studie Sabine Pokorny erklärt: "Wir sehen in ganz vielen Untersuchungen, dass sich die AfD-Wähler in vielen Einstellungen deutlich von allen anderen Wählergruppen unterscheiden. Das betrifft sowohl die Demokratiezufriedenheit, aber auch die Einstellung zur Zukunft und die Zufriedenheit mit der Wirtschaftssituation. Da haben wir starke Unterschiede in allen Untersuchungen zwischen AfD-Wählern und anderen Anhängerschaften."