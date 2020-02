Die von der Linken, SPD und Grünen geplante Minderheitsregierung mit dem Linke-Kandidaten Bodo Ramelow an der Spitze war am Mittwoch an AfD, CDU und FDP im Thüringer Landtag gescheitert . Die drei Parteien wählten stattdessen den FDP-Politiker Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten, dem es allerdings schwer fallen dürfte, tatsächlich eine arbeitsfähige Regierung zu bilden.

Der Vorgang im Thüringer Landtag hatte zum Teil heftige Proteste von Politikern ausgelöst. Noch am Mittwoch gab es zudem Demonstrationen in verschiedenen Städten gegen die Wahl von Kemmerich.

Die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer drohte mit Konsequenzen, falls die CDU in Thüringen mit Kemmerich zusammenarbeite. Sie sagte, dass dieser Ministerpräsident sich immer auf die AfD stützen müsse, was für die CDU ein Verstoß gegen ihre Parteilinie wäre, die jede Kooperation mit der AfD aussschließe. Das Präsidium der Bundes-CDU empfahl einstimmig Neuwahlen. Auf Betreiben der SPD soll über das Thema am Samstag auch im Koalitionsausschuss in Berlin beraten werden.