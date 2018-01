Parlamentarisches Kontrollgremium Bundestag wählt Geheimdienstkontrolleure

Die SPD will ihren Innenexperten Burkhard Lischka und den Abgeordneten Uli Grötsch in das PKG entsenden. Die FDP stellt ihren Fraktionsvize Stephan Thomae zur Wahl, die Linke das langjährige PKG-Mitglied André Hahn, die Grünen ihren Fraktionsvize Konstantin von Notz und die AfD ihren Abgeordneten Roman Johannes Reusch.

Das Parlamentarische Kontrollgremium (PKG) Aufgabe des PKG ist die Kontrolle der Geheimdienste - also des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), des Bundesnachrichtendienstes (BND) sowie des Militärischen Abschirmdienstes (MAD). Seine Mitglieder sind allesamt Bundestagsabgeordnete und werden zu Beginn einer Legislaturperiode gewählt. Zuletzt waren das elf Abgeordnete. Die Arbeit des PKG ist im Grundgesetz festgeschrieben. Zu den Befugnissen der Geheimdienst-Kontrolleure zählt, Einsicht in Regierungsberichte und Geheimdienstakten zu verlangen. Zudem können sie Angehörige der Nachrichtendienste vorladen und Dienststellen besuchen. Auch muss die Bundesregierung das Gremium über die Tätigkeiten der Geheimdienste informieren. Diese Kontrolle findet jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Mitglieder des PKG sind zu strikter Verschwiegenheit verpflichtet. Zudem können sie erst mit einer Mehrheit in dem Gremium überhaupt tätig werden.

Um tatsächlich in das Gremium einzuziehen, benötigen alle Kandidaten allerdings eine Mehrheit im Bundestag. Die ist bei dem AfD-Kandidaten Reusch ungewiss. Der frühere Leitende Oberstaatsanwalt sorgte in der Vergangenheit mit Äußerungen über Zuwanderer und Muslime für Kontroversen.



Als Leiter der Intensivtäterabteilung in Berlin etwa hatte er härtere Strafen für kriminelle Jugendliche gefordert, wenn sie aus Einwandererfamilien kommen. Nach seiner Wahl in den Bundestag warb Reusch dafür, im Ausland Gefängnisse einzurichten - dort sollten ihm zufolge Ausländer ihre Strafe verbüßen, die in Deutschland straffällig geworden waren.