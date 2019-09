Die Ausgaben der SPD stiegen seit Anfang Juli von Woche zu Woche fast stetig, aber moderat an. Das änderte sich ab der Woche vom 17. bis 23. August, in der die CDU und die FDP deutlich mehr ausgaben. Während hier auch bei den Grünen ein leichter Anstieg zu erkennen ist, änderte sich bei der Linken und der AfD kaum etwas an den geringen Werbekosten. In der Woche vor der Wahl erhöhten vor allem die Grünen und die FDP ihr Budget für Wahlwerbung auf Facebook. Die Grünen gaben mit rund 15.000 Euro deutlich mehr aus als in den Wochen davor.