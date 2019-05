Die Bundeszentrale für politische Bildung will sich im Streit über den Wahl-O-Mat mit der Partei "Volt Deutschland" außergerichtlich einigen. Das bestätigte ein Sprecher.

Sollten sich Bundeszentrale und die proeuropäische Partei auf einen Vergleich verständigen, müsste das Oberverwaltungsgericht in Münster nicht mehr über eine Beschwerde der Bundeszentrale gegen den vom Verwaltungsgericht Köln verfügten Stopp des Wahl-O-Mat entscheiden. Das OVG wollte ursprünglich am Donnerstag eine Entscheidung verkünden.

Das Verwaltungsgericht Köln hatte am Montag in einer Eil-Entscheidung beanstandet, dass der Wahl-O-Mat kleinere Parteien benachteilige. Die Richter bemängelten, dass man auf der Seite nur jeweils acht Parteien auswählen kann, um sie mit eigenen Positionen zu vergleichen. Das Gericht verbot der Bundeszentrale, das Internetangebot in seiner derzeitigen Form weiter zu betreiben. Der Wahl-O-Mat ist seitdem offline.