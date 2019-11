Überhang- und Ausgleichsmandate Wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate erzielt als ihr nach dem Zweistimmenergebnis zustehen, werden ihr Überhangmandate zugebilligt. Zusätzliche Parlamentssitze entstehen dann durch Ausgleichsmandate für die anderen Parteien.

Die Opposition wirft vor allem der Union in Sachen Wahlrechtsreform Blockade vor, da CDU und CSU am meisten von den Überhangmandaten profitierten.

Vor Beginn der Beratungen bekräftigte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Stefan Ruppert, die Kritik und warf der Union vor, weil sie kein eigenes Gesetz vorlege, sei sie schuld, "wenn nach der nächsten Wahl mehr als 800 Abgeordnete in einem aufgeblähten Bundestag sitzen". Den jüngsten Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für eine Verkleinerung des Parlaments wertete Ruppert als kleinen Fortschritt. Immerhin sei Altmaier der Erste, der nicht nur Abgeordnete der anderen Fraktionen wegfallen lassen will.

Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will ein kleineres Parlament.

Im September forderten mehr als 100 Staatsrechtler in einem offenen Brief, das Parlament zu verkleinern. Sie sehen die hohe Zahl der Abgeordneten als Gefahr für die Demokratie. Zudem kritisierten sie die unnötig hohen Kosten. So steigen mit der Zahl der Abgeordneten nicht nur die Diäten, sondern auch die Zahl der Mitarbeiter, die bezahlt und untergebracht werden müssen.