Und auch von der Opposition gab es Ablehnung. Denn einen konkreten Gesetzentwurf gibt es bereits – von FDP, Grünen und Linken. Wegen der vorgesehenen Reduzierung der Zahl der Wahlkreise lehnt ihn aber wiederum insbesondere die CSU ab, die meisten Wahlkreise würden in Bayern entfallen. Die drei Oppositionsfraktionen bestehen dennoch darauf, dass der Bundestag am Freitag, dem letzten Sitzungstag vor der Sommerpause, über den Gesetzentwurf abstimmt.

Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hält eine Einigung vor der Pause für unbedingt erforderlich: "Gelingt dies nicht in dieser Sitzungswoche, wird das nichts mehr zur kommenden Bundestagswahl", sagte er. "Schon jetzt ist der Zeitplan für alles, was daran hängt, also der Zuschnitt der Wahlkreise, die Kandidatenaufstellung und so weiter eine riesige Zumutung."