Am Freitag ist der letzte Sitzungstag vor der Sommerpause. Die Union drang auf eine Einigung bis dahin. Das Modell von CDU und CSU für eine Reform stößt aber selbst beim Koalitionspartner SPD auf Widerstand. Man sehe wenig Chancen für eine schnelle Verständigung auf den Unions-Vorschlag, hieß es von den Sozialdemokraten.

Erst am Dienstagabend hatten CDU und CSU in einer stundenlangen Fraktionssitzung ihr Modell erarbeitet. Erstmals erklärt sich darin auch die CSU bereit, die Zahl der Wahlkreise zu verringern: statt 299 soll es demnach künftig 280 geben. Zudem sieht das Modell vor, dass sieben Überhangmandate nicht ausgeglichen werden.

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, bezeichnete eine Entscheidung in dieser Woche als "ausgeschlossen". Er sei aber zuversichtlich, dass man sich rechtzeitig für die Wahl 2021 verständigen könne. Am derzeitigen Unions-Modell kritisierte er insbesondere, dass es keine feste Zielgröße für den Bundestag festlege. Zudem seien vor einer Verringerung der Wahlkreise rechtliche Fragen zu klären. Dies betreffe etwa Kandidaten, die in ihrem bisherigen Wahlkreis bereits für die Bundestagswahl nominiert worden seien.