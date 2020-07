Wahlrechtsreform Würden weniger Wahlkreise Mitteldeutschland benachteiligen?

Mit 709 Abgeordneten ist der deutsche Bundestag das zweitgrößte Parlament der Welt, nur der Volkskongress in China hat mehr Abgeordnete. Das Parlament soll kleiner werden. Zuletzt kam wieder Schwung in die Debatte, vor allem durch zwei Vorschläge. Der eine kommt aus der Unionsfraktion, ein anderer aus der Opposition. Was beide Vorschläge gemeinsam haben: Die Anzahl der Wahlkreise würde verringert werden. Könnten dadurch Regionen in Mitteldeutschland benachteiligt werden?