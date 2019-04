Von Reue keine Spur, wenn Theo Waigel im Gespräch mit MDR AKTUELL auf die Wiedervereinigung zurückblickt, dann fällt sein Fazit eindeutig aus: "Wir haben in der zur Verfügung stehenden Zeit die Grundsatzentscheidungen richtig getroffen und insofern stehe ich zu allem, was wir damals gemacht haben", so der frühere Bundesfinanziminister.

Waigel war im April 1989 Bundesfinanzminister geworden. In diesem Amt hat er die Wende erlebt. Und in dieser Funktion war er für die Bundesrepublik auch verantwortlich für die Verhandlungen zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion.

Gänsehaut habe ich bekommen, als ich in Leipzig vor 70.000 Menschen, und in Dresden und Chemnitz vor einer ähnlich großen Zahl von Menschen gesprochen habe, die auf einen gewartet haben und Hoffnungen hatten, deren Gesichter und deren Seele man nicht enttäuschen durfte. Theo Waigel, früherer Bundesfinanzminister (1989-1998)

"DDR stand vor Kollaps"

Und Waigel meint, er habe dann sein Bestes gegeben. Nur einen Fehler räumt er dann doch ein: "Wir haben vielleicht den Menschen zu wenig klargemacht, in welchem verheerenden Zustand die Wirtschaft der DDR war. Die DDR stand vor einem Kollaps."

Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl versprach trotzdem blühende Landschaften. Und sein Finanzminister betont heute, da sei doch auch einiges gewachsen.

Theo Waigel Bildrechte: dpa "Wenn die Menschen in der früheren DDR sich vergleichen mit dem, was in Polen, in Ungarn, in Tschechien und in der Slowakei stattgefunden hat, dann stehen sie wesentlich besser da. Das heißt die Menschen dürfen ruhig auf das, was sie geleistet haben, stolz sein", sagt Waigel.

Ungleichgewicht zwischen Ost und West

Im Vergleich zu den Alten Bundesländern steht der Osten aber immer noch schlechter da, zum Beispiel wenn es um große Unternehmen geht, um die Durchschnittseinkommen oder auch die Standorte von Bundesbehörden. Und viele fühlen sich dadurch eben benachteiligt.

Man sollte auch mal berücksichtigen, dass wir für den Prozess der Wiedervereinigung in den letzten 30 Jahren 2,5 Billionen Euro aufgewendet haben. Das sind 5.000 Milliarden D-Mark. Das heißt, wir haben unsere Solidarität schon unter Beweise gestellt. Theo Waigel, früherer Bundesfinanzminister (1989-1998)

Das Ungleichgewicht zwischen Ost und West spielt aber auch in den Landtagwahlkämpfen in Sachsen und Thüringen eine große Rolle. Waigel rät seinen Parteifreunden, das was man gemacht habe darzustellen, auf die Menschen zuzugehen und eine aktive Strukturpolitik zu betreiben, damit auch die Unterschiede in der Ansiedlung von Industriebetrieben und Arbeitsplätzen weiter von statten ginge. Und man dürfe die Leute an das erinnern, was sie geleistet haben und dass sie stolz darauf sein dürften.