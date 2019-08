Union fordert 800 Millionen Euro für den Wald

Forstminister aus mehreren Bundesländern fordern angesichts des schlechten Zustandes der deutschen Wälder finanzielle Investitionen in Milliardenhöhe. In einer am Donnerstag im sächsischen Moritzburg bei Dresden verabschiedeten Erklärung beziffern sie die notwendigen Gelder vom Bund auf 800 Millionen Euro. Die Länder sollen zusätzliche Mittel geben.