Borkenkäfer mögen Fichten. Diese wiederum leiden als Flachwurzler besonders stark unter der Trockenheit. Weil der Fichtenanteil am Wald in Deutschland ausgesprochen hoch ist, zeigen sich hier die Auswirkungen des Klimawandels besonders deutlich. Hinzu kommen heftigere Wetterereignisse wie Stürme und Unwetter, die die durch den Klimawandel geschwächten Bäume stärker angreifen und das Waldsterben sogar noch beschleunigen.



All das sorgt für jede Menge kranke oder gar tote Fichten im Wald – ein gefundenes Fressen für den Borkenkäfer. Der profitiert sowieso schon vom Klimawandel, denn bei Wärme und Trockenheit findet er die optimalen Bedingungen, um sich zu vermehren. Dadurch, dass es dank dem Klimawandel früher im Jahr warm wird und die Sommer zum Teil bis in den Herbst hinein andauern, können Borkenkäfer statt zwei Generationen sogar drei Generationen im Jahr ausbrüten. Ein einziges Weibchen kann so jährlich bis zu 100.000 Nachkommen haben.