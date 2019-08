Die Rettung der Wälder in Deutschland könnte in den kommenden drei Jahren mindestens 1,5 Milliarden Euro kosten. Agrarministerin Julia Klöckner sagte der "Augsburger Allgemeinen", allein für die Bewältigung der aktuellen Schäden werde mindestens eine halbe Milliarde Euro gebraucht. "Zur verstärkten Anpassung der Wälder an den Klimawandel brauchen wir zusätzlich über eine Milliarde Euro in den nächsten Jahren", sagte die CDU-Politikerin.

Borkenkäfer und Trockenheit gefährden Wald

Konkrete Maßnahmen sollen dem Bericht zufolge auf einem "Waldgipfel" am 25. September in Berlin besprochen werden. Schon einen Monat zuvor werden sich Vertreter von Verbänden und anderen Ministerien über die Schäden austauschen. Die Wälder in Deutschland leiden unter anderem unter Trockenheit und dem Borkenkäfer.

Debatte über Neuverschuldung für den Wald- und Klimaschutz

Dabei wird derzeit debattiert, ob der Wald- und Klimaschutz über neue Schulden finanziert werden kann. Vertreter der CDU lehnen das ab. So sagte der haushaltspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, der "Rheinischen Post", "wir wollen am Ende ein Gesamtkonzept haben, das die Finanzierung der neuen Klimaschutzvorhaben ermöglicht, ohne die schwarze Null aufzugeben".

Eckhardt Rehberg ist gegen die Aufgabe der "Schwarzen Null". Bildrechte: IMAGO Rehberg sprach von einer Frage der richtigen Prioritäten. Einsparungen an anderer Stelle dürften kein Tabu sein. Mehrere Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz hingegen hatten sich für eine Abkehr vom Prinzip der schwarzen Null ausgesprochen. Wenige Tage vor dem Waldgipfel wird außerdem das "Klimakabinett" zusammentreten. Es soll am 20. September neue Pläne der Bundesregierung zur gesetzlichen Umsetzung der Klimaziele bis 2030 beschließen, wonach im Vergleich zu 1990 bis dahin mindestens 55 Prozent des Treibhausgases CO2 eingespart werden sollen.

Auch im Gespräch: Steuer-Reform und Investitionen

Nach Ansicht von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer könnte dazu auch eine Steuer-Reform beitragen. Derweil sieht der Kandidat für den SPD-Vorsitz, Michael Roth, im Klimaschutz einen Fortschrittsmotor der Wirtschaft von morgen. Der "Passauer Neuen Presse" sagte er: "Dafür wollen wir in Zeiten historisch niedriger Zinsen neue Spielräume schaffen. Das hilft unseren Kindern und Enkeln viel mehr, als das Geld auf der Straße liegen zu lassen.“

