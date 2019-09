Diese Menge zu produzieren, sei für die Baumschulen keine große Herausforderung. Das Saatgut dafür werde jedes Jahr geerntet. Beim nationalen Waldgipfel am Mittwoch hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner insgesamt 800 Millionen Euro für Wiederaufforstungen in Aussicht gestellt. Damit soll gegen die Waldschäden der vergangenen Jahre vorgegangen werden.

Der deutsche Wald leidet unter Dürre und Schädlingen. Bildrechte: IMAGO

Seit dem vergangenen Jahr sterben nach Angaben der Bundesregierung in Deutschland Waldflächen in bislang nicht gekannten Größenordnungen ab. Den "Nationalen Waldgipfel" bezeichnete Klöckner in diesem Zusammenhang als "Krisengipfel".



180.000 Hektar geschädigte Waldflächen müssten wieder aufgeforstet werden, so die Ministerin. Das seien mehr als 250.000 Fußballfelder. Als maßgebliche Ursachen gelten die seit zwei Jahren anhaltende Dürre und dadurch ausgelöste Folgeprobleme. So fallen geschwächte Bäume Schädlingen zum Opfer.