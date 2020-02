Wanderwitz unterstützte den Vorschlag einer Übergangsregierung des sächsischen Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer . Dieser hatte MDR AKTUELL gesagt, das Einzige, was jetzt helfe, sei "eine neutrale Persönlichkeit, die von allen getragen wird, und die in einer vereinbarten Zeit – vielleicht zwölf Monaten – dafür sorgt, dass in diesem Land neue Wahlen stattfinden können".

Der gebürtige Sachse soll am Mittwoch offiziell zum neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung berufen werden. Er folgt auf Christian Hirte, der um seine Entlassung gebeten hatte, nachdem ihm ein Gratulationstweet an den Überraschungssieger der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, Thomas Kemmerich, gewaltige Kritik eingebracht hatte. Der FDP-Politiker Kemmerich war mit den Stimmen seiner Partei sowie von CDU und AfD gewählt worden. Er nahm das Amt an, trat aber nach großem Druck vier Tage später zurück.