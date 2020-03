Volle Konzentration auf ein Amt

Ich habe gesagt, dass ich nicht beide Beauftragungen übernehmen möchte, sondern nur die Beauftragung für die neuen Bundesländer. Marco Wanderwitz

Das Aufgabenfeld sei seiner Meinung nach groß genug und er wolle sich dem mit voller Kraft widmen. Auf seinen Wunsch hin würden deshalb die Aufgaben im Bundeswirtschaftsministerium anders verteilt. Natürlich habe seine Rolle als Ostbeauftragter auch Schnittmengen zum Mittelstand – so ist die Wirtschaft in den ostdeutschen Bundesländern besonders durch kleine und mittelständische Unternehmen geprägt. Auch der Strukturwandel in den Kohleregionen oder die Digitalisierung spielten eine Rolle.

Keine Doppelfunktion wie sein Vorgänger

Der ehemalige Ostbeauftragte Christian Hirte (CDU). Bildrechte: imago/epd Wanderwitz will als parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium auch dort Aufgaben übernehmen – aber eben nicht als Doppelbeauftragter wie sein Vorgänger Christian Hirte. Der hatte für seine Amtsführung viel Kritik geerntet: Die Linke warf Hirte Desinteresse am Osten vor, der Koalitionspartner SPD sah in ihm einen politischen Ausfall, auch in den eigenen Reihen waren nicht alle zufrieden.