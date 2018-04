Unmittelbar vor der nächsten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften am Freitag in mehreren Städten und Gemeinden erneut Warnstreiks begonnen. Bundesweit waren hunderttausende Pendler von Streikmaßnahmen betroffen. Hinzu kamen vielerorts erhebliche Einschränkungen bei der Kinderbetreuung.

Streiks vor allem im Nahverkehr und in der Kinderbetreuung

In Frankfurt am Main blieben alle U- und Straßenbahnlinien stehen, dazu gab es Arbeitsniederlegungen bei der Stadtentwässerung und in mehreren Krankenhäusern der öffentlichen Hand. Auch in weiteren Städten und Kreisen Hessens wurde gestreikt. In Frankfurt und Hanau werden zudem Kundgebungen und Demonstrationen abgehalten.



Auch in Mainz kam es zu erheblichen Behinderungen im Nahverkehr und Streiks von Erziehern. In Bochum blieben sämtliche Busse und Bahnen der örtlichen "Bogestra" ganztags stehen. Regulär hat das Unternehmen pro Tag 400.000 Fahrgäste. Der Verkehr kam auch in Gelsenkirchen, Witten und umliegenden Gemeinden um Erliegen. In Hamburg wurde die Stadtreinigung bestreikt.

Streiks auch in Mitteldeutschland

In Leipzig ist ebenfalls der öffentliche Personennahverkehr von den Warnstreiks betroffen. Dazu blieben 88 Kitas und Horte vollständig geschlossen oder boten nur einen eingeschränkten Dienst an. In Halberstadt und Halle in Sachsen-Anhalt legten Erzieher in Kitas und Horten die Arbeit nieder. Auch in Thüringen gab es Ausstände. Rund 200 Mitarbeiter der Stadtwerke Erfurt und der Stadtverwaltung Jena demonstrierten vor dem Jenaer Rathaus. Geschlossen blieb zudem der Jenaer Bürgerservice, in Erfurt wurde die Müllabfuhr bestreikt.

Verhandlungen beginnen am Sonntag