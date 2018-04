Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst müssen sich die Menschen auch am Mittwoch in verschiedenen Regionen Deutschlands auf Warnstreiks einstellen. Die Ausstände dürften erneut für Einschränkungen in Kitas, Krankenhäusern, im Nahverkehr und in der Verwaltung sorgen. Betroffen sind unter anderem Rheinland-Pfalz, das Saarland, der Norden Bayerns und Düsseldorf. Im baden-württembergischen Mannheim will Verdi-Chef Frank Bsirske am Mittwochmorgen zu Streikenden sprechen.

Verdi will Druck erhöhen

Mit den Warnstreiks will Verdi kurz vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes den Druck erhöhen. Die voraussichtliche Abschlussrunde startet am 15. April in Potsdam und soll Anfang bis Mitte der Woche dort enden. Wenn es nächste Woche keine Einigung in dem Tarifstreit gibt, will Verdi die Streiks massiv ausweiten.

Zahlreiche Flugausfälle am Dienstag