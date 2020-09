Mehr als 11.000 Beteiligte an Post-Warnstreiks

Mehr als 11.000 Beschäftigte haben sich nach Gewerkschaftsangaben am Sonnabend an neuen Warnstreiks bei der Deutschen Post beteiligt.

Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, es seien mehr als 300 Standorte im gesamten Bundesgebiet betroffen gewesen. In Thüringen beteiligten sich 330 Mitarbeiter. Gewerkschaftssekretär Normen Schulze sagte, Zusteller hätten unter anderem in Erfurt, Kölleda, Sömmerda, Apolda und Meiningen zeitweise die Arbeit niedergelegt. In den vergangenen Tagen war es bereits zu Warnstreiks in Leipzig, Dresden und Magdeburg gekommen.