Eines haben Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine bereits demonstriert: Sie wissen, wie man eine neue Bewegung an den Start bringt und mediale Neugier über Monate am Köcheln hält.

Die geplante Sammlungsbewegung ist seit Anfang August unter www.aufstehen.de online erreichbar – und dort warten kurze Videos und noch kürzere Texte statt lähmender Bleiwüste. Über 60.000 Unterstützer sollen sich schon registriert haben für das Lafontaine/Wagenknecht-Projekt.

Das sei kein Wunder, sagt der Berliner Politikwissenschaftler Gero Neugebauer: "So wie die Sache angeleiert worden ist, ist das methodisch sauber gemacht. Es gibt nur Internet-basierte Kommunikation und man muss keine Beiträge zahlen. Man meldet sich an und wird gleich als Unterstützer registriert." Das Problem sei, so der Wissenschaftler, dass man gar nicht richtig wisse, was man eigentlich unterstütze. Auch die interne Struktur der Bewegung sei nicht transparent, so Neugebauer. Fragen zur internen Struktur der Bewegung und zu Entscheidungs- und Entwicklungsmöglichkeiten seien sehr vage formuliert.

"Aufstehen" geht offiziell an den Start

In Wagenknechts Partei brodelt es. Bildrechte: dpa Diese Dinge werden sich wohl erst am Dienstag klären, dem Tag der offiziellen Vorstellung von "Aufstehen". Das wird klassisch per Pressekonferenz in Berlin passieren.



"Aufstehen" soll nach eigener Aussage eine soziale und demokratische Erneuerungsbewegung sein. Die, wiederholte Gründerin Wagenknecht in vielen Interviews, offen sein soll für alle,

… die sich heute schon bei der SPD, den Linken und den Grünen politisch engagieren. Die aber vielfach – vor allem bei der SPD – mit dem Kurs ihrer Partei unzufrieden sind. Menschen, die ein soziales Anliegen haben. Die wollen wir zusammenführen. Sarah Wagenknecht Bundestagsfraktionsvorsitzende Die Linke

Kaum Politprominenz am Start

Die Grüne Antje Vollmer, Rudolf Dressler von der SPD und die Linkenabgeordnete Sevim Dagdelen sind schon dabei. Noch fehlt es an den richtig prominenten Zugpferden aus der ersten Reihe von Rot-Rot-Grün. Und dann will die Sammlungsbewegung auch an eine zweite große Gruppe ran – an Enttäuschte, die gar nicht mehr oder als Denkzettel AfD gewählt haben. "Menschen, die einfach das Gefühl haben, nur dann können sie denen da oben eine Ohrfeige geben. Ich möchte nicht, dass der Unmut vor allem nach rechts geht. Ich glaube die Menschen haben vor allem soziale Sorgen", so Wagenknecht.

Eigene Partei nicht glücklich

Die Linkenführung reagiert zunehmend genervt auf die Sammlungsbewegung. Zumal das Verhältnis zur eigenen Fraktionsspitze im Bundestag ziemlich schlecht ist.

Linken-Parteichef Riexinger reagiert genervt auf die Nachfragen zur Sammlungsbewegung. Bildrechte: dpa Ich habe schon alles zu dieser Initiative gesagt. Es ist kein Projekt der Partei Die Linke. Wir werden jetzt mal sehen, was am 4. September tatsächlich aus der Taufe gehoben wird. Bernd Riexinger Parteichef

Dietmar Bartsch, hier am Rande einer Demonstration in Chemnitz. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Gelassener sieht es Dietmar Bartsch. Er ist neben Sahra Wagenknecht Fraktionschef der Linken im Bundestag. Er findet: "Das Ziel, Menschen zu aktivieren, die etwas tun wollen gegen die Entwicklung in unserem Land und in Europa ist ein vernünftiges Ziel." Da er selbst schon Sammlungsbewegungen mitorganisiert habe, sei er hier nicht abweisend. Aber er habe zweifellos auch seine Kritiken an dem Projekt, so Bartsch.

Wie sinnvoll ist das Projekt?

Die wichtigste Frage heißt ohnehin: Gibt es den Bedarf an einer linken Sammlungsbewegung? Die will mit der Forderung nach sozialer Politik, einer gesunden Umwelt und Frieden punkten; außerdem mit konkreten Umfrage-Top-Themen wie Altersarmut, Pflegenotstand und bezahlbaren Mieten.

Wird die Sammlungsbewegung zum Selbstläufer, obwohl sie sich einreiht in viele frühere Initiativen? Politikwissenschaftler Gero Neugebauer sieht es so: "Wenn man sieht, dass die Parteien in den letzten Monaten eher Mitglieder gewonnen haben und auch die Wahlbeteiligungen nicht zu schlecht waren, dann kann man nicht sagen, dass wir im Moment eine große Parteienverdrossenheit haben. Die rot-rot-grüne gesellschaftliche Grundstimmung ist zurzeit eher schlecht. Es gibt beim Abstimmungsverhalten eher einen Schwung nach Rechts. Wohlwollend könnte man sagen, die Bewegung versucht das aufzuhalten." Dann könne man sich nach den hiesigen Spielregeln eigentlich nur als Partei konstituieren und in den Wahlkampf gehen, so Neugebauer. Das würde jedoch eine weitere Zersplitterung des linken Lagers bedeuten.