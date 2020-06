Vor allem im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Rassentheorien einflussreich. Sie teilen Menschen in Rassen – nach Hautfarbe, Kopfform, angeblicher Fähigkeiten. Inzwischen gelten die Theorien als überholt und wissenschaftlich nicht haltbar. Die Biologie geht von einer Art aus – dem Homo Sapiens. Ohne Rassen, ohne Unterarten.

Artikel 3 des Grundgesetzes. Bildrechte: dpa

Was hat der Begriff also immer noch im Grundgesetz zu suchen? Das sei tatsächlich fraglich, meint auch Dr. Alexander Thiele vom Institut für Allgemeine Staatslehre und Politische Wissenschaften an der Uni Göttingen. Angesichts dieses perpetuierenden Effekts sozusagen, dass das Grundgesetz, wenn man so wolle, die Einteilung nach Rassen irgendwie anerkenne, spreche schon einiges dafür, den Begriff zu streichen.