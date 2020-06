Jörg Tremmel greift bei der Frage, nach welchem Prinzip die Renten in Deutschland funktionieren, zu folgendem Bild: Junge und Alte hätten jahrelang im gleichen Boot gesessen. "Wenn das Wasser stieg, ging es also beiden Gruppen besser, wenn der Wasserstand fiel, ging es beiden Gruppen schlechter", erklärt der Politik-Professor an der Universität Tübingen, der sich unter anderem mit dem Thema Generationengerechtigkeit befasst.

Um dadurch drohende Löcher in der Rentenkasse in Krisen, wie aktuell in Corona-Zeiten, zu verhindern, wurde zudem der sogenannte Nachholfaktor geschaffen. Er sollte dafür sorgen, dass die Renten, wenn es wieder wirtschaftlich aufwärtsgeht, vorübergehend weniger stark steigen. "Also anders gesagt: Wenn dann ein Jahr später zum Beispiel die Renten um zwei Prozent nach der alten Rentenformel gestiegen wären, dann hätte dieser Nachholfaktor dafür gesorgt, dass sie nur noch um 1,5 Prozent gestiegen wären", erklärt der Politikwissenschaftler.