Nach den Erfahrungen mit dem zentralistischen NS-Staatsfunk ist Rundfunk in der Bundesrepublik Ländersache. Ziel ist die Vielfalt.

Nach den Erfahrungen mit dem zentralistischen NS-Staatsfunk ist Rundfunk in der Bundesrepublik Ländersache. Ziel ist die Vielfalt.

Nach den Erfahrungen mit dem zentralistischen NS-Staatsfunk ist Rundfunk in der Bundesrepublik Ländersache. Ziel ist die Vielfalt. Bildrechte: MDR/Stephan Flad

Radio und Fernsehen Warum es Öffentlich-Rechtliche gibt

Hauptinhalt

Was unterscheidet ARD, ZDF & Co. von anderen Sendern wie RTL oder Pro7? Klar, die einen sind öffentlich-rechtliche Sender und die anderen privat-kommerzielle. Hinter RTL oder Pro7 stecken Medienunternehmen, die Gewinne erwirtschaften müssen. Doch was verbirgt sich hinter den Öffentlich-Rechtlichen, welchen Aufrag haben sie und wie kam es dazu?