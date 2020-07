Vor den Toren von Chemnitz in der Kleinstadt Lugau im Erzgebirgskreis betreibt die Agrargenossenschaft Mavek eine Milchviehanlage. Die Gülle, die das Vieh hier jeden Tag produziert, ist für die Genossenschaft ein kostbarer Rohstoff.

Der verschwindet gleich nebenan in einem riesigen runden Becken, das mit seiner halbrunden Abdeckung an eine Hutschachtel erinnert. Hier entsteht wertvolles Biogas. 1,9 Millionen Euro hat sich die Agrargenossenschaft diese Anlage kosten lassen. Eine erfolgreiche Investition, wie Claudia März vom Vorstand erklärt: "Wir haben einfach das Endprodukt genommen, was eigentlich als Dünger auf den Feldern landet."