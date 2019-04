Und auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat der Steuererhöhung für Diesel im "Deutschlandfunk" eine Absage erteilt. Sie fände das nicht richtig, da "Dieselfahrer sowieso schon belastet sind". Grünen-Politiker Oliver Krischer kritisiert das: "Die Politik traut sich da nicht ran." Man habe offensichtlich große Angst vor dem Zorn von Dieselfahrerinnen und Dieselfahrern. Krischer kann das nicht verstehen: "Man würde so etwas ja schrittweise abschmelzen und jeder kann dann selber sich entscheiden, welches Fahrzeug er benutzen will."

Bundesumweltministerin Svenja Schulze Bildrechte: dpa

Es gibt aber auch Bewegung in der Politik: So wird darüber diskutiert, ob ein CO2-Preis die derzeitigen Steuern auf Kraftstoff ergänzen oder auch ersetzen könnte. Dafür wäre Umweltministerin Schulze im Prinzip offen, wenn es so gestaltet werde, dass die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen nicht zusätzlich belastet würden. Das sei aber nicht so einfach.



Auch die Autoindustrie sieht die Diskussion über eine CO2-Bepreisung grundsätzlich positiv. VDA-Geschäftsführer Kurt-Christian Scheel macht aber schon einmal Forderungen auf: "Wenn wir CO2 stärker als bisher bepreisen wollen, muss eine solche Lösung sozialverträglich sein, sie darf nicht dazu führen, dass sich Mobilität verteuert“, sagte Scheel MDR AKTUELL.