Trennungskinder Weshalb der Staat Unterhalt vorstreckt und selten zurückbekommt

" Wir haben es in Leipzig einerseits mit einem Lohnniveau zu tun, andererseits mit einer Sozialleistungsquote, die man mit Bayern oder Baden-Württemberg nicht vergleichen kann. Andererseits haben wir es mit Schuldnern zu tun, die nicht kooperieren wollen."

Viele haben also wirklich zu wenig Geld. Benner meint, der Anteil derer, die absichtlich die Zahlung verweigern, sei eher gering. Offizielle Statistiken dazu gibt es nicht. Auch weil das so schwierig nachzuweisen ist. Wenn jemand nicht zahlt und sich nicht auf Begleichung in Raten einlässt, wird der Schuldner zur Vermögensauskunft geladen. Das kann das Jugendamt nicht allein, sondern muss einen Gerichtsvollzieher einschalten - wie Lars Vollbart vom Amtsgericht Meißen.