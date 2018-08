Die Wähler der AfD kommen aus allen sozialen Schichten. Was sie eint, ist ihre sehr konservative Meinung, ihr Wunsch, nach einer geschlossenen Gesellschaft, so der Befund Leipziger Wissenschaftler. Und sie schließen daraus: AfD-Wähler für die etablierten Parteien zurückzugewinnen, dürfte sehr schwierig sein.

Diese Wähler ganz abzuschreiben, kommt für die CDU aber nicht in Frage. Alexander Dierks ist Generalsekretär der Sächsischen Union. Er sagt: "Ich glaube, es geht auch darum, Menschen wieder davon zu überzeugen, dass sie selber Zukunft gestalten können, dass sie selber auch ihre Heimat mit gestalten können. Das ist auch eine der Hauptlinien, die die sächsische Staatsregierung derzeit verfolgt, mit der Pauschale für die kleineren Kommunen, mit den Investitionsmitteln für Feuerwehren, eben kleine Lebenskreise, kleine Strukturen in der Fläche zu stärken dort Lebensqualität zu erhalten."

CDU-Generalsekretär Dierks sagt: "Wir werben natürlich um jede Stimme. Wir sind aber nicht bereit, alles zu tun, um Stimmen zu gewinnen. Ich glaube, dass es in der Gesellschaft inzwischen auch einen Umgangston gibt, der nicht der Umgangston einer bürgerlichen Partei sein kann, dass es auch Ressentiments in der Gesellschaft gibt, die nicht unsere sind. Und deshalb geht es darum, dass wir ein klares Profil haben. Wir sind eine Partei, die sehr stark für kleine Lebenskreise steht, und gleichzeitig sagt, wir sind auch deshalb stark, weil wir Teil eines vereinten Europas sind."

Duzak begrüßt, dass das Phänomen der AfD-Anhänger wissenschaftlich untersucht und erklärt wird. Überraschend seien die Erkenntnisse nicht: "Es bestätigt eher unsere Vermutung, dass die soziale Frage hinter der Entscheidung die AfD zu wählen deutlich zurück tritt, sondern dass es um eine kulturelle Auseinandersetzung innerhalb der Gesellschaft geht, wo wir mit unseren Antworten und Überzeugungen es besonders schwer haben, so ein Klientel aufzuschließen und es tatsächlich für uns ohne Verrenkungen gar nicht in Frage kommt.“

Auf Bundesebene gibt es bekanntermaßen Linken-Politiker, die diesen Spagat üben. Oskar Lafontaine etwa meinte kürzlich, man könne die AfD schwächen, wenn man den Zuzug von Migranten einschränke. Solche Überlegungen scheinen derzeit in der sächsischen Linken keinen Widerhall zu finden. Er glaube nicht, so Landesgeschäftsführer Dudzak, "dass es ein erfolgsversprechender Weg ist, die eigenen Positionen in der Flüchtlingspolitik oder überhaupt in der Frage einer offenen oder geschlossenen Gesellschaft aufzugeben, weil was man verlieren kann, nämlich das Potential weil man gerade diese Position hat, doch deutlich größer ist."