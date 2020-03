In den vergangen Tagen und Wochen wurde es bereits oft diskutiert: Der Schutz der Bevölkerung vor Unglücken und Gefahren ist Aufgabe der einzelnen Bundesländer. Das gilt auch für die aktuelle Coronavirus-Krise. Der Katastrophenfall kann daher nur in den einzelnen Ländern ausgerufen werden, wie etwa in Bayern geschehen.

2 min Bildrechte: MDR/Ruth Breer Katastrophenfall Corona Katastrophenfall Corona Was sind eigentlich die "Notstandsgesetze"? Link des Audios https://www.mdr.de/nachrichten/audio/audio-1343564.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Audio Grundlage dafür sind die Katastrophenschutzgesetze der einzelnen Länder. In diesen Gesetzen ist auch definiert, was eine Katastrophe ist. Im Thüringer Gesetz steht beispielsweise folgende Beschreibung: "Eine Katastrophe im Sinne dieses Gesetzes ist ein Ereignis, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, die natürlichen Lebensgrundlagen, erhebliche Sachwerte oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung in ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden und die Gefahr nur abgewehrt werden kann, wenn die Behörden [...] und eingesetzten Kräfte unter einheitlicher Leitung zusammenwirken."

Bündelung und Entlastung

Die Definition weist bereits auf das Ziel hin, das mit der Ausrufung des Katastrophenfalls verbunden ist: Der Einsatz von Hilfskräften soll gebündelt und die Arbeit der Behörden koordiniert werden. In der Regel ist etwa die Einrichtung einer gemeinsamen Einsatzleitung vorgesehen, unter anderem für Feuerwehr, Rettungsdienste oder Technisches Hilfswerk.

"Das Ziel der Ausrufung des Katastrophenfalles ist, dass die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter der einheitlichen Leitung der Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken", erklärt Florian Köhler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Staats- und Verfassungslehre der Universität Leipzig, im Gespräch mit MDR AKTUELL. "Dann kann etwa das Innenministerium die Koordination übernehmen."

Es ist ungewöhnlich, dass ein Katastrophenfall für ein gesamtes Bundesland erklärt wird. Normalerweise wird dieser lediglich für einzelne Städte oder Landkreise erlassen, wenn es etwa um Waldbrände oder Hochwasser geht.

Speziell mit dem Gesundheitsbereich befassen sich beispielsweise im Thüringer Katastrophenschutzgesetz auch nur zwei von 57 Paragraphen. Die Absätze regeln unter anderem, dass Gesundheitseinrichtungen und deren Mitarbeiter am Katastrophenschutz mitwirken und in Alarm- und Einsatzbereitschaft versetzt werden können. Vorgeschrieben ist etwa auch, dass Listen über Mediziner, Pfleger oder Apotheker geführt werden, die nicht mehr in ihren Berufen tätig sind. Sie sollen so auf freiwilliger Basis herangezogen werden können.

Einschränkung von Grundrechten

Insgesamt sind die Befugnisse der Behörden im Katastrophenfall weit gefasst. Im Thüringer Landesgesetz heißt es etwa:

Die Katastrophenschutzbehörden treffen die erforderlichen Maßnahmen, um Katastrophengefahren vorzubeugen und abzuwehren. Katastrophenschutzgesetz des Landes Thüringen

Insbesondere können die Behörden "das Betreten des Katastrophengebietes verbieten, Personen von dort verweisen und das Katastrophengebiet sperren und räumen."



Auch die Einschränkung von Grundrechten ist für den Katastrophenfall eindeutig nicht ausgeschlossen. Konkret werden sieben Grundrechte genannt, die durch Maßnahmen beschnitten werden können: