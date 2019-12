Die designierten neuen SPD-Vorsitzenden sehen die große Koalition mit der Union kritisch. Sie wollen eine weitere gemeinsame Bundesregierung nur mit Änderungen am Koalitionsvertrag. Dazu sind bereits einige Forderungen bekannt, die Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken am nächsten Wochenende bei ihrer eigentlichen Wahl dem SPD-Bundesparteitag vorlegen könnten - und danach dem Regierungspartner.

Noch ist Olaf Scholz Vizekanzler und Bundesfinanzminister. Bildrechte: dpa

Vorerst soll die Regierung unter Beteiligung der SPD aber weitermachen. Saskia Esken etwa wünschte sich, dass Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz zunächst in der Regierung bleibt: "Ich jedenfalls hoffe sehr, dass er sich nicht zurückzieht", sagte sie kurz nach Bekanntgabe des Stichwahl-Ergebnisses: "Unter unserer Parteiführung sollte das nicht das Problem sein."



Scholz müsse das aber ganz persönlich entscheiden. Er war in einem Team mit der brandenburgischen Landtagsabgeordneten Klara Geywitz bei dem Mitgliedervotum unterlegen. In Medienberichten hieß es danach, Scholz werde von seinen Regierungsämtern nicht zurücktreten.