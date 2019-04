Die Bundesregierung will, dass es möglichst vielen Schweinen so gut geht. Für kommendes Jahr plant sie ein staatliches Tierwohllabel in drei Stufen. In der ersten Stufe müssen Schweine mindestens 20 Prozent mehr Platz erhalten als gesetzlich vorgeschrieben. Je Schwein also mindestens 0,9 Quadratmeter. Die Tiere müssen Spielzeug aus Naturmaterial erhalten. Und ihre Schwänze dürfen nur noch in Ausnahmefällen gekürzt werden.