Für Prof. Uwe Gerd Liebert ist die Sache klar. Ohne einen zweiten Lockdown könne die aktuelle Lage schnell aus dem Ruder laufen, sagt der Mediziner, der bis September die Virologie an der Uniklinik Leipzig geleitet hat. "Was passiert, ist, dass die Infektionszahlen sehr wahrscheinlich weiter steigen. Das heißt, wir würden praktisch in 14 Tagen eine deutlich erhöhte Zahl an Patienten auf den Intensivstationen haben. Die Todesrate wird ebenfalls ansteigen."

Das sieht auch der Virologe Prof. Alexander Kekulé von der Universität Halle so. Er verweist darauf, dass in den letzten zehn Tagen die Zahl der Beatmungspatienten in den Krankenhäusern nach oben schnellte. "Dass wir hier einen Anstieg bei den Beatmeten haben, das heißt ja im Klartext auch, dass mehr Menschen sterben werden." Doch inwieweit hilft da ein Lockdown?

Unterschiedliche Einschätzungen zum Lockdown

Diese Frage ist durchaus umstritten, zum Beispiel beim Finanzwissenschaftler Stephan Homburg oder bei dem Philosophen Julian Nida Rümelin. Beide sagen, nach dem ersten Lockdown habe sich der sogenannte R-Wert nicht verbessert, also die Zahl der Menschen, die andere neu anstecken. Das Max-Planck-Institut Göttingen sieht das aber anders.