Fried Dahmen, Pressesprecher des Thüringer Landtags, sagt, der Bürger könne sehen, in welchem Stadium sich ein Gesetz befinde. Ob es zum Beispiel in irgendwelchen Ausschüssen beraten wurde. Der Bürger könne außerdem sehen, wer dieses Gesetz auf den Weg gebracht habe. Dies sei nun nachvollziehbar. Vor allem aber könne nachgeschaut werden, welche Verbände, Vereine oder Interessensvertreter sich schriftlich zu den Gesetzentwürfen geäußert hätten.

Wir sind am Anfang dieses Prozesses und wir sind natürlich bestrebt, das so umfänglich zu machen, wie es eben geht.

Dahmen betont, zu Anfang sei oft nicht schon alles da. Auch in diesem Fall. Aber man werde sich darum bemühen, letztendlich in dem gebührenden Umfang auch darzustellen, welche Verfahrensstufen letztendlich die einzelnen Gesetze durchlaufen würden.

Zu sehen ist davon auf der Webseite aber noch nichts. Das könnte an der Schwachstelle liegen, die Lange an dem Gesetz sieht: "Dass die Interessenvertreter oder die Verbände der Veröffentlichung widersprechen können. Und das macht es natürlich etwas fraglich, wie gut dann am Ende abgebildet werden kann, wer dann in welcher Weise am Gesetzgebungsverfahren beteiligt war."