Kretschmer und Haseloff sind sich einig: Für den Osten ist die Groko gut. Bildrechte: dpa

Dennoch zeigte sich der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU nach den Verhandlungen zufrieden. Es seien in dem Koalitionsvertrag viele Punkte verankert worden, die wichtig für die neuen Länder seien. Konkret nannte Kretschmer die Strukturwandel-Unterstützung bei der Braunkohle. Auch solle Geld in Infrastruktur, Bildung und Entwicklung fließen – "prioritär für die neuen Länder".



Vereinbart wurde unter anderem ein Förderprogramm für "Innovation und Strukturwandel". Auch in die Bildung will der Bund investieren: zwei Milliarden Euro, um Ganztagsschulen auszubauen. Für Digitalisierung und Breitbandausbau gibt es fast sechs Milliarden Euro. Das Geld fließt natürlich nicht nur in den Osten, aber auch in die strukturschwachen Regionen dort. Gleiches gilt beim Städtebau und bei der Wirtschaftsförderung – und nach dem Ende des Solidarpakts II für finanzielle Hilfen.