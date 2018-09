Das Forschungsprojekt der katholischen Bischofskonferenz hatte drei Ziele: Die Häufigkeit des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Priester und Diakone in der katholischen Kirche zu ermitteln, die Formen dieses Missbrauchs zu beschreiben und vor allem kirchliche Strukturen und Dynamiken zu identifizieren, die solchen Missbrauch begünstigen können.

Es ging nicht darum, bestimmte Täter namentlich zu ermitteln, einzelne Übergriffe aufzuarbeiten oder absolute Zahlen zu ermitteln. Vielmehr sollte deutlich werden, unter welchen Bedingungen Missbrauch möglich oder sogar wahrscheinlich ist, um künftig wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Auch wenn die ermittelten Zahlen die tatsächliche Häufigkeit von Missbrauch zu niedrig angeben und die Dunkelziffern höher liegt, wie die Wissenschaftler ausdrücklich betonen, so ergibt sich doch ein Bild.

Sexueller Missbrauch in der Kirche habe deshalb nicht nur mit dem Fehlverhalten einzelner zu tun, sondern offenbare strukturelle Probleme der Kirche, einen Mangel an Wachsamkeit und fehlende Bereitschaft, Missbrauch konsequent zu ahnden.

Die Studie formuliert deshalb die Empfehlungen: Missbrauchsbeschuldigungen sollten in allen Bistümern verbindlich, einheitlich und transparent dokumentiert werden. Es brauche eine unabhängige Anlaufstelle für Betroffene. Das Zölibat sei nicht ein Risikofaktor an sich, aber wer sich dazu verpflichte, müsse sich in besonderer Weise mit Erotik und Sexualität auseinandersetzen.