Das Wort "Anker" steht keineswegs für einen rettenden Hafen in stürmischer See. Es steht vielmehr für An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung).

Etwa 1.000 bis maximal 1.500 Flüchtlinge sollen zentral in den Ankerzentren untergebracht werden. Zunächst wird die Identität der Flüchtlinge festgestellt. Nach der Altersbestimmung werden unbegleitete Minderjährige durch Jugendbehörden in Obhut genommen. Erwachsene verbleiben in den Anker-Einrichtungen. Der Aufenthalt dort soll in der Regel maximal 18 Monate dauern, bei Familien mit minderjährigen Kindern 6 Monate.