Schnell, einfach, wirksam - so oder so ähnlich könnte wohl ein Werbeslogan für sogenannte Schnellverfahren lauten. Denn zwischen Tat und Urteil dürfen maximal sechs Wochen vergehen.



Für diese beschleunigten Verfahren müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein: Es darf sich nur um relativ einfach gelagerte Fälle handeln, bei denen ein Urteil auch binnen kurzer Frist möglich ist. Die Beweislage muss klar sein und es dürfen in den Verfahren nur Straftaten behandelt werden, die mit maximal einem Jahr Haft geahndet werden können. Droht ein längerer Aufenthalt hinter Gittern, ist ein Schnellgerichtsverfahren tabu. Ein Geständnis ist zwar keine Bedingung. In der Praxis aber wird meist nur gegen geständige Beschuldigte verhandelt.