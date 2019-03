In ganz Deutschland demonstrieren seit Wochen Tausende, vor allem junge Menschen, gegen sogenannte Uploadfilter. Diese könnten – so ihre Sorge – durch die EU-Urheberrechtsreform im Internet eingeführt werden und dort Inhalte zensieren und die Meinungsfreiheit beschränken. Ende März wird das Europaparlament über die neuen Urheberrechts-Richtlinien abstimmen. Für den 23. März ist eine europaweite Demo gegen die Reform angekündigt.

An der Reform wird in der EU seit 2016 gearbeitet. Sie soll das europäische Urheberrecht an das digitale Zeitalter anpassen und Rechteinhaber von Inhalten besser schützen. Doch Kritiker stoßen sich vor allem an Artikel 13 der Reform.