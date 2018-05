Man kann das Rad nicht zurückdrehen, so sieht es Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Eine Abschaffung von Hartz IV sei unrealistisch, so äußerte sich der SPD-Politiker vor kurzem in einem Interview. Das heißt jedoch nicht, dass alles beim Alten bleibt.

In ihrem Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD vorgenommen, das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit verstärkt anzugehen. Das Prinzip dabei sei, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren, erklärt der Minister.

Wir werden deshalb zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen einen sozialen Arbeitsmarkt schaffen, um Menschen an den allgemeinen Arbeitsmarkt heranzuführen. Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Das Programm soll sich an Personen richten, die schon sehr lange arbeitslos sind. Bis zu 150.000 Menschen sollen davon profitieren. Vier Milliarden Euro will die Koalition dafür ausgeben. Das Geld soll eingesetzt werden um Arbeitgeber zu motivieren, Langzeitarbeitslosen einen Job zu geben. Minister Heil hofft darauf, dass Kommunen und Wohlfahrtsverbände, aber auch private Unternehmen mitziehen.



"Es wird ein System sein mit Lohnkostenzuschüssen", sagt er. "Die werden an der einen oder anderen Stelle abgesenkt werden über die Jahre." Denn wenn die Menschen produktiver würden in der Zeit der Integration, sei es auch richtig, dafür zu sorgen, dass, wo immer es gehe, sie in dauerhafte Arbeit kämen.

Projekt soll 2019 an den Start gehen

Einen Gesetzentwurf für den sozialen Arbeitsmarkt gebe es noch nicht, im Arbeitsministerium würden aber bereits die Vorarbeiten laufen, sagt dessen Sprecher Christian Westhoff. Dies sei jedoch kein einfaches Unterfangen.

Zum einen sollten ja genau spezifisch Menschen gefördert werden, die es wirklich nötig hätten, bei denen anderweitig keine Chancen auf Vermittlung in den Arbeitsmarkt bestünden. Und andererseits dürfe auch keine reguläre Arbeit verdrängt werden. „Dazu müssen die Strukturen in den Jobcentern geschaffen werden, die müssen sich darauf vorbereiten. Es geht ja auch darum, diese Menschen zu coachen, also langfristig zu begleiten mit Beratung“, sagt Christian Westhoff, Sprecher des Arbeitsministeriums.

Voraussichtlich bis zum Sommer sollen zumindest die Eckpunkte für den sozialen Arbeitsmarkt stehen. Ziel ist, dass das Projekt zum 1. Januar 2019 an den Start geht.

Heil gegen Abschaffung von Hartz IV

Was die umstrittenen Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger angeht, ist Arbeitsminister Heil gegen eine Abschaffung, wie von Teilen der SPD gefordert. „Ich bin und ich bleibe der Meinung, dass es Mitwirkungspflichten der betroffenen Menschen gibt. Der Sozialstaat muss Chancen geben, aber es gibt auch Regeln, an die man sich halten muss“, sagt der Arbeitsminister.