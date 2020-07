Faber wies die Einschätzung der Wehrbeauftragten Eva Högl zurück, dass man mit einer Wehrpflicht rechtsextremen Tendenzen in der Truppe entgegenwirken könne. So könne man beim Kommando Spezialkräfte gar keine Wehrpflichtigen einsetzen, weil dort nur Zeit- und Berufssoldaten dienten. Das KSK sei in der Bundeswehr ein Sonderfall, weil dort die übliche Rotation der Soldaten fehle. Deshalb könnten sich dort durch ungünstige Personenkonstellationen rechtsextreme Einstellungen verstärken.