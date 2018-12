Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen zu Gesprächen über kontroverse Themen aufgefordert. "Sprechen Sie mit Menschen, die nicht Ihrer Meinung sind", appellierte das Staatsoberhaupt in seiner Weihnachtsansprache. Dies sei sein "Weihnachtswunsch" an die Bürger und auch sein eigener Vorsatz für 2019.

Steinmeier beklagte in dem Zusammenhang, er habe den Eindruck, dass die Deutschen immer seltener miteinander sprechen und sich noch seltener zuhören würden. Insbesondere in den sozialen Medien werde "gegiftet, da ist Lärm und tägliche Empörung". Die Menschen müssten wieder lernen, "ohne Schaum vor dem Mund" zu streiten. Schweigen sei keine Lösung. Steinmeier forderte die Menschen im Land auf, Auseinandersetzungen bewusst zu suchen: "Lassen Sie uns dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft mit sich im Gespräch bleibt!"

Reiterstaffel der Pariser Polizei sichert Gelbwesten-Protest vor der Oper. Bildrechte: imago/PanoramiC

Was andernfalls passieren könnte, zeige sich in anderen Ländern, warnte Steinmeier: "Wir haben brennende Barrikaden in Paris erlebt, tiefe politische Gräben in den USA, Sorgen in Großbritannien vor dem Brexit, Zerreißproben für Europa in Ungarn, Italien und anderswo." Deutschland sei gegen solche Entwicklungen nicht geschützt, mahnte der Bundespräsident: "Auch bei uns im Land gibt es Ungewissheit, gibt es Ängste, gibt es Wut."