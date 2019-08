Ein Beispiel dafür ist der Fall, in dem ein Mann aus Eritrea in Frankfurt einen achtjährigen Jungen und seine Mutter vor einen ICE gestoßen hatte. Der Junge starb an seinen Verletzungen. Diese Tat sei allerdings überhaupt nicht typisch für jemanden aus Eritrea und die Nationalität erkläre die Tat auch nicht, sagt Bax. Es sei entscheidend, ob die Nationalität trotzdem in den Medien auftauche.

"Wie viele Artikel haben Sie in letzter Zeit gelesen über Eritreer in Deutschland?", fragt Bax. "Ich kenne nicht so viele", sagt er selbst. Das heiße, wenn Eritreer in Deutschland das einzige Mal in so einem Zusammenhang in den Nachrichten auftauchten, würde es ein schlechtes Bild auf die ganze Gruppe werfen.