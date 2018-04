Zum weltweiten "March for Science" haben auch in Deutschland mehrere Tausend Menschen für die Freiheit der Wissenschaft und gegen Populismus demonstriert. Vielerorts blieben die Teilnehmerzahlen jedoch zunächst deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Wissenschaft als Grundlage für gute Politik

In Redebeiträgen wurde vielfach die Bedeutung von Wissenschaft für die Demokratie hervorgehoben. Bundesumweltministerin Svenja Schulze nannte die Freiheit der Wissenschaft als "die notwendige Voraussetzung für unser Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse". Zugleich warnte sie vor einer "Verunsicherung in einer Welt, in der alternative Fakten zur Staatsdoktrin werden können". Gute Politik brauche aber wissenschaftlich belegte Fakten.

Bei einer Kundgebung in Dresden appellierte Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange aber auch an die Verantwortung der Wissenschaft. Forschungsergebnisse dürften nicht missbraucht werden, um politischem Populismus das Wort zu reden, sagte sie. Auch Wissenschaftler selbst müssten solchem Missbrauch entgegentreten, um ihr Ethos und ihre Glaubwürdigkeit zu wahren.

Solidarität mit Wissenschaftlern in repressiven Staaten

In Köln trat ESA-Astronaut Reinhold Ewald als prominenter Redner auf. Schon im Vorfeld erklärte er im Radiosender WDR 5 seine Solidarität mit allen Wissenschaftlern, "die in ihren Heimatländern Repressionen ausgesetzt sind, weil die Wissenschaft zu einem Ergebnis führ, was die jeweilige Regierung nicht akzeptiert.

Wenn der Wissenschaft und der internationalen Zusammenarbeit der Riegel vorgeschoben wird, wird unser aller Leben schlechter. ESA-Astronaut Reinhold Ewald beim "March for Science" in Münster

"Alternative Fakten" setzen Wissenschaftler in Alarmbereitschaft

Auslöser des ersten "March for Science" vor einem Jahr waren insbesondere Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Mehrfach hatte dieser etwa den menschengemachten Klimawandel bezweifelt. Im Streit um die Zuschauerzahlen bei Trumps Amtseinführung hatte zudem dessen Beraterin Kellyanne Conway den Ausdruck "alternative Fakten" geprägt - 2017 wurde dies zum Unwort des Jahres gekürt.

Bildrechte: March For Science Germany Schon in ihrer Ankündigung hatten die deutschen Veranstalter des "March for Science" gewarnt: "Auch in Deutschland versuchen demokratiefeindliche Kräfte, solide Erkenntnisse zu diskreditieren, indem sie bloße Meinungen als ihnen gleichwertig darstellen." Das Beispiel USA zeige, wie schnell sich Dinge radikal ändern könnten.



Zugleich stimmten die Organisatoren selbstkritische Töne an und verwiesen auf Versäumnisse in der Wissenschaft. Das gegenwärtige Wissenschaftssystem biete Forschern etwa keine Anreize, ihre Arbeit nach außen zu kommunizieren. "Vertrauen entsteht jedoch nur durch Kommunikation", hieß es dazu.

Deutlich weniger Demonstranten als angekündigt