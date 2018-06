Die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Bildrechte: dpa

Falsche Zahlen seien durch einen fehlerhaften Revisionsbericht des Bamf über die Vorgänge in der Bremer Außenstelle in die Welt gelangt. So habe es in dem Revisionsbericht geheißen, in Bremen seien 1.371 Asylentscheidungen getroffen worden, obwohl man nur für 142 zuständig gewesen sei. Dabei sei jedoch übersehen worden, dass der Außenstelle zeitweise die Zuständigkeit auch für Fälle aus anderen Bereichen übertragen worden sei. Der inneren Revision sei dies "zum Zeitpunkt der Prüfung nicht bekannt" gewesen, teilte das Bamf den Sendern zufolge auf Anfrage mit.